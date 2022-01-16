В сентябре 2021 года Зе Луиш был исключен из заявки "Локо" на сезон в РПЛ. Тогда нападающий восстанавливался после травмы.
По словам Зе Луиша, он не хотел, чтобы клуб исключал его из заявки. Также футболист заявил, что "Локомотив" не беспокоился о его состоянии во время восстановления после травмы.
"Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо - просто забрали мое право на работу. И это без моего разрешения. <...> Они приняли это решение (исключение из заявки) против моей воли. Можно даже сказать, против закона. Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь, что я делаю. "Локо" вообще не беспокоился", - заявил Зе Луиш.
Напомним, что 13 января "Локомотив" объявил об уходе Зе Луиша из клуба. Контракт с 30-летним форвардом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Источник: Чемпионат
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Зе Луиш: "Локомотив" исключил меня из заявки против моей воли, я оказался брошен
Бывший форвард "Локомотива" Зе Луиш высказался о решении клуба исключить его из заявки на матчи РПЛ по ходу сезона.
Фото: "Локомотив"