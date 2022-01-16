По словам Скопинцева, он нацелен на продолжение карьеры в Европе. Игрок "Динамо" отметил, что хочет выступать в одном из пяти сильнейших европейских чемпионатов.
"Хочется себя проявить в одном из клубов топ-5 Европы, и мне не так важно, что это будет за чемпионат. Даже если это будет середняк, скажем, АПЛ, то почему нет? Я настраиваюсь на то, что рано или поздно шанс заиграть там появится. Надо ехать и цепляться, как это сделал Элдор Шомуродов", - сказал Скопинцев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Скопинцев принял участие в 17 матчах. На счету 24-летнего футболиста один гол и две голевые передачи.
Источник: Матч ТВ
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Скопинцев: хочется себя проявить в одном из клубов пяти ведущих чемпионатов Европы
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о желании выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: "Динамо"