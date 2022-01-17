Игнатов рассказал о причинах неудач "Спартака" в РПЛ

Игнатов, в частности, отметил, что добиваться успехов в нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартаку" мешала плохая реализация голевых моментов.
"На предсезонке всё залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всё получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, "Спартак" не сдается", - заявил Игнатов.
"Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 23 набранных очка.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Игнатов поучаствовал в 15 матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Спартак"