По словам Игнатова, важно, чтобы российские игроки могли брать пример с легионеров, выступающих в клубах РПЛ.
"Главное, чтобы в каждой команде были качественные легионеры, с которых можно брать пример. Если приезжает пожилой иностранец, чтобы просто получать деньги и доигрывать, - ничему не научишься", - сказал Игнатов.
Отметим, что при нынешнем лимите клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более восьми легионеров.
В текущем розыгрыше чемпионата России Игнатов принял участие в 15 матчах "Спартака" и не отличился результативными действиями. "Красно-белые" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 23 очка.
Источник: Чемпионат
Игнатов рассказал о причинах неудач "Спартака" в РПЛ
Игнатов - о лимите: у пожилого иностранца, приезжающего просто получать деньги, ничему не научишься
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился мнением о лимите на легионеров в российской Премьер-Лиге.
Фото: "Спартак"