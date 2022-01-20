Габулов: для Жиркова вопрос финансов при переходе в "Химки" вообще не стоял

Габулов сообщил, что Жиркова не волновала финансовая сторона вопроса при переходе в "Химки".
"Что касается Юры, то вопрос финансов вообще не стоял. Он очень порядочно себя ведет в этом отношении, никаких условий не выдвигал. Мы предложили столько, сколько в наших возможностях, он принял. Юру беспокоила не зарплата, а собственное состояние, насколько он готов помочь нам. Мы договорились: насколько здоровье Жиркова позволит, столько он и играет", - сказал Габулов.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно Жирков пополнил состав "Химок", заключив контракт до конца сезона. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества на год. Жирков пребывал в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был "Зенит".
Отметим, что "Химки" ушли на зимний перерыв в РПЛ, находясь на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. В активе подмосковной команды 14 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Зенит"