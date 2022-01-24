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Депутат Свищев - о Fan ID: закон принят, никто его не отменит

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение фанатских объединений "Спартака" бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении Fan ID.
Фото: РИА Новости
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

"Бойкотировать матчи своей любимой команды, наверное, неправильно. Закон принят, никто его не отменит. Не вижу никакой сложности, дискриминации в этом законе. Цель одна - обеспечение дополнительных мер безопасности на стадионах. Пять минут своего времени потратить, чтобы зарегистрироваться, получить допуск Fan ID и купить себе билет. Вообще ничего сложного нет", - приводит слова Свищева Чемпионат.

Ранее телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" от имени всех фанатских структур красно-белых опубликовал заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и иных футбольных соревнований, на которых будет задействована система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова". Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим законом.

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Теги: Свищев Fan ID
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