По данным источника, зарплата Адамова в "Зените" составит около шести миллионов рублей в месяц.
Напомним, что "Зенит" объявил о трансфере Адамова из "Урала" сегодня, 25 января. Петербургский клуб и 22-летний защитник заключили контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Адамов поучаствовал в 17 матчах. На счету защитника один забитый мяч.
Источник: Спорт-Экспресс
Дед Адамова: Арсен был одной ногой в "Локомотиве", но "Урал" настаивал на переходе в "Зенит"
Стал известен размер зарплаты Адамова в "Зените"
Раскрыт размер заработной платы новичка "Зенита" Арсена Адамова, перешедшего в петербургский клуб из "Урала".
Фото: РПЛ