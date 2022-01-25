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Президент "Урала": мы советовали Адамову выбрать "Зенит". В некоторых других клубах творится непонятно что

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о переходе защитника Арсена Адамова из екатеринбургского клуба в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
Иванов сообщил, что Адамов хотел продолжить карьеру именно в "Зените". При этом, по словам президента "Урала", руководство екатеринбургского клуба также выступало за такой вариант развития карьеры футболиста.

"И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно "Зенит". Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В "Урале" посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что "Зенит" очень хотел этого футболиста", - отметил Иванов.

Напомним, что "Зенит" объявил о трансфере Адамова из "Урала" сегодня, 25 января. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 22-летний защитник поучаствовал в 17 матчах и забил один гол.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что, помимо "Зенита", на Адамова претендовал "Локомотив".

"Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Зенит" - лидер чемпионата (38 очков).

Источник: Чемпионат


Теги: Адамов Урал Иванов Г Зенит
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