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Стукалов ответил на обвинения в неуважительном отношении от бывшего игрока "Уфы" Бауэра

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов ответил на претензии бывшего защитника команды Морица Бауэра.
Фото: "Уфа"
Бауэр, комментируя уход из "Уфы", заявил, что Стукалов не ценил его игровые качества. Также он обвинил тренера в неуважительном отношении.

Стукалов заявил, что Бауэр халатно относился к своим обязанностям в "Уфе". По его словам, это проявлялось как на тренировках, так и в матчах.

"Изначально я настаивал, чтобы он остался. Однако после начала нашей работы игрок не совсем адекватно вел себя в плане тренировок. Он позволял себе относиться халатно к своим обязанностям. Это было у него в предыдущих командах. Тренер "Сток Сити" говорил про него так: "Я больше калорий потрачу, гуляя с собакой, чем Бауэр потратит на тренировке". Это характеризует и нашу тренировочную деятельность. Мы были недовольны, много разговаривали с ним, но потом те же вещи проявлялись в играх", - заявил Стукалов.

Напомним, что сегодня, 26 января, "Уфа" объявила об уходе Бауэра из клуба. Австрийский защитник и российский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Бауэр продолжит карьеру в Швейцарии. Он заключил соглашение с "Серветтом" из Женевы.

Источник: Metaratings

Бауэр - об уходе из "Уфы": я был не нужен главному тренеру, он очень неуважительно относился ко мне, как к человеку


Теги: Стукалов Бауэр УФА
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