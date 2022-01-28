"В чем мои козыри как игрока и над чем надо работать? Думаю, что моя сильная сторона - агрессивность в борьбе в хорошем смысле этого слова. При этом я весьма спокоен и сдержан. А улучшать надо буквально всё", - заявил Кофрие.
Напомним, что Кофрие перешел в "Спартак" из "Сент-Трюйдена" летом минувшего года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги 24-летний футболист принял участие в 10 матчах и сделал одну голевую передачу.
"Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. В активе москвичей 23 набранных очка.
Источник: Bobsoccer
Кофрие: для меня стал сюрпризом интерес со стороны "Спартака". Не ожидал этого трансфера
Кофрие: моя сильная сторона на поле - агрессивность в борьбе
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие ответил на вопрос о сильных сторонах в его игре.
Фото: "Спартак"