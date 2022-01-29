Алберто проходит медосмотр перед переходом в "Зенит". Трансфер должен состояться в зимнее трансферное окно. По данным источника, петербуржцы заплатят за форварда около 24 млн евро.
Напомним, ранее форвард питерцев Сердар Азмун подписал предварительный контракт с "Байером", который должен вступить в силу по окончании сезона.
Президент "Интернасьонала" заявлял, что Алберто сможет перебраться в РПЛ летом, но в последние дни появилась информация, что "Зенит" постарается подписать бразильца сейчас, чтобы отпустить Азмуна в "Байер" уже в это трансферное окно.
Источник: Чемпионат
Медведев: развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка
Названа сумма трансфера форварда Юри Алберто в "Зенит"
Стало известно, сколько "Зенит" заплатит за переход нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.
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