Ранее появилась информация, что "армейцы" ведут переговоры по трансферу футболиста.
"У ЦСКА действительно есть интерес к Шеке, но переговоры в данный момент не ведутся. "Лилль" не собирается зимой отпускать игрока", - приводит слова представителя Шеки Sport24.
Португальский центральный полузащитник Шека выступает за "Лилль" с 2017 года. В январе того года он перешел во французский клуб на правах аренды из "Браги", а летом подписал полноценный контракт. Отметим, что в сезоне-2017/18 Шека выступал на правах аренды в "Дижоне". В текущем сезоне 27-летний футболист в составе "догов" сыграл в 21 матче во всех сезонах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.
Напомним, ранее в ЦСКА из "Лилля" на правах аренды перешел турецкий полузащитник Юсуф Языджи.
"Лилль" в таблице чемпионата Франции занимает 10-е место, имея в своем активе 32 очка после 22-х сыгранных матчей.
СМИ: ЦСКА начал переговоры с "Лиллем" по переходу Шеки
Агент Шеки подтвердил интерес ЦСКА к полузащитнику "Лилля"
Представитель полузащитника "Лилля" Шеки из агентства International Foot прокомментировал информацию о том, что португалец может перейти в ЦСКА.
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