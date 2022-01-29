"Интерес "Спартака" и "Локомотива" к Торсбю? Ничего конкретного", - цитирует Эббесена Sport24.
Напомним информация об интересе московских клубов к полузащитнику появилась сегодня. Сообщалось, что "Сампдория" оценивает игрока примерно в 7 млн евро. При этом отмечается, что российские клубы еще не делали официального предложения.
Норвежец играет за "Сампдорию" с 2019-го года, когда перебрался из "Херенвена". На его счету 84 матча за итальянский клуб, в которых он забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Также на счету Торсбю, выступающего на позиции центрального полузащитника, 12 матчей за сборную Норвегии.
Агент Торсбю прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Спартака" и "Локомотива"
Агент Матиас Эббесен, представляющий интересы полузащитника "Сампдории" Мортена Торсбю отреагировал на слухи об интересе "Спартака" и "Локомотива" к норвежцу.
Фото: инстаграма Мортена Торсбю