Ранее стало известно, что "Базель" намерен арендовать Чалова. Журналист Нобель Арустамян сообщил, что речь идет об аренде до конца сезона, не включающей в себя опцию выкупа. Впоследствии в ЦСКА заявили, что переговоры с "Базелем" насчет аренды Чалова идут.
Широков отметил, что переход в "Базель" - хороший вариант продолжения карьеры для Чалова. По его мнению, в последнее время Федор деградирует в ЦСКА и нуждается в перезагрузке.
"Чалову это было нужно. В ЦСКА у него мало игровой практики. Он в последнее время деградирует, после хорошего сезона идет спад. Ему нужна перезагрузка, а лучшее место для этого, чем Швейцария, найти тяжело. Там красиво, да и чемпионат неплохой, а "Базель" - хорошая команда", - заявил Широков.
Источник: Чемпионат
В ЦСКА рассказали о ходе переговоров по трансферу Чалова в "Базель"
Широков - о возможном переходе Чалова в "Базель": Федор в последнее время деградирует, нужна перезагрузка
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о потенциальном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в "Базель".
Фото: "Чемпионат"