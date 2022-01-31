По словам Дегена, "Базель" ведет переговоры с ЦСКА насчет перехода Чалова.
"Да, Чалов действительно может перейти в "Базель". Мы ведем продвинутые переговоры с ЦСКА", - сообщил Деген.
Напомним, ранее сообщалось, что Чалов может перейти в швейцарский клуб на правах аренды до конца сезона. При этом ожидается, что в соглашение не будут вносить опцию выкупа.
Источник: Sport24
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В "Базеле" заявили, что ведут переговоры с ЦСКА по Чалову
Президент Basel Holding AG Давид Деген прокомментировал информацию о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в "Базель".
Фото: Sport24