Ордец: нельзя сказать, что Смолов - сбитый летчик. В "Локомотиве" у него были хорошие отрезки

Ордец заявил, что в "Динамо" Смолов получил новый вызов, поскольку команда борется за чемпионский титул в нынешнем сезоне.
"Считаю, Феде нужен был новый вызов - и он его получил. Мы боремся за первое место, и для него это стимул выходить и показывать игру, как в "Краснодаре", когда он забивал и получал удовольствие. Да и в "Локомотиве" были хорошие отрезки - нельзя сказать, что Смолов - сбитый летчик", - отметил Ордец.
Напомним, что в прошлом месяце Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо". 31-летний нападающий заключил с "бело-голубыми" контракт, рассчитанный до 2024 года. Смолов уже выступал за "Динамо", он являлся игроком московского клуба в 2007-2015 годах.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Смолов провел 15 матчей в составе "Локомотива" и забил в них семь голов. Ордец принял участие в 18 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Динамо"