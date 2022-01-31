Круговой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду. Также он сообщил о своем разговоре с главным тренером сборной Валерием Карпиным.
"Я был дома. Мне позвонил администратор сборной, сказал, что нужно быть в гостинице через два часа. Повезло, что я был недалеко. Быстренько забрал бутсы, щиточки и поехал. Был ли разговор с Валерием Карпиным? Да. Он сказал, что верит в меня и при должной работе я буду играть в сборной", - заявил Круговой.
Напомним, что Круговой получил первый в карьере вызов в сборную России на ноябрьские матчи отборочного раунда ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Команда Карпина обыграла на своем поле киприотов со счетом 6:0, после чего уступила на выезде Хорватии - 0:1. В итоге россияне заняли второе место в отборочной группе и выступят в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Круговой поучаствовал в 14 матчах. На счету 23-летнего футболиста две голевые передачи.
Источник: Sport24
Круговой рассказал, чем отличаются тренировки у Семака и Карпина
Круговой: Карпин сказал, что при должной работе я буду играть в сборной России
Защитник "Зенита" Данил Круговой высказался о первом в карьере вызове в сборную России.
Фото: Sport24