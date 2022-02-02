Соболев сообщил, что Витория не стал обращаться к игрокам "Спартака" с прощальной речью на последнем командном ужине с его участием.
"Думаю, все ждали какую-то речь от него, потому что уже после ужина было известно, что он уходит. Но такой речи он не произнес. Писал ли я ему? Да, написал потом в WhatsApp, пожелал ему удачи", - рассказал Соболев.
Напомним, что португальский специалист Руй Витория возглавил "Спартак" перед началом текущего сезона. В декабре в должности наставника команды его сменил итальянец Паоло Ваноли.
Отметим, что Соболев поучаствовал в 16 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. На счету 24-летнего форварда четыре гола и две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Соболев рассказал о главном качестве Ваноли
Соболев: игроки "Спартака" ждали прощальную речь от Витории на командном ужине, но он ее не произнес
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о прощании с Руем Виторией, покинувшим пост главного тренера команды в декабре.
Фото: "СЭ"