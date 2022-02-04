Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
23:00
ЛевантеНе начат
П1 2X 3.15П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
22:30
БохумНе начат
П1 2.25X 3.45П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
23:00
АнжеНе начат
П1 1.51X 4.3П2 7

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
23:00
МидлсброНе начат
П1 1.3X 5.8П2 10

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
18:00
МальмеНе начат
Сделать ставку

Первый тренер Чернова: Никита не просто способен усилить "Спартак", а должен играть в сборной

Владимир Смуров, первый тренер защитника Никиты Чернова, отреагировал на заключение футболистом контракта со "Спартаком".
Фото: РПЛ
Смуров отметил, что Чернов по своему потенциалу способен выступать в сборной России, но ему мешает попасть в национальную команду стеснительность.

"Никита не просто способен усилить "Спартак", а должен играть в сборной. Просто Никита стеснительный парень. Футбол - такая игра, где нужно проявлять себя со стороны силы, а он пытается со стороны добра. Хорошо, что Чернову еще не так много лет, пока есть возможность поиграть за сборную. Думаю, Карпин увидит, если Никита будет играть на уровне", - сказал Смуров.

Напомним, что ранее "Спартак" объявил о заключении контракта с Черновым. Соглашение с 26-летним защитником рассчитано до 2026 года. При этом до конца сезона Чернов продолжит выступать за "Крылья Советов". Затем вступит в силу его контракт со "Спартаком".

Чернов начинал профессиональную карьеру в ЦСКА, воспитанником которого является. Он выступал за "армейцев" в 2014-2019 годах.

Источник: Sport24

В "Крыльях Советов" отреагировали на переход Чернова в "Спартак"


Теги: Чернов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Пономарев: для меня воспитанник ЦСКА Чернов не является предателем после заключения контракта со "Спартаком"
Гайч близок к переходу в "Индепендьенте"
Первый тренер Чернова: Никита не просто способен усилить "Спартак", а должен играть в сборной
В "Крыльях Советов" отреагировали на переход Чернова в "Спартак" 1
"Не думаю, что это было бы возможным с моим армейским прошлым". "Спартак" подписал контракт с воспитанником ЦСКА 1
Главный тренер "Байера" прокомментировал подписание Азмуна
Месси сообщил игрокам "Барселоны" и Хави, что ему сложно адаптироваться в "ПСЖ" 1
Каттани рассказал, какой бонус прописан в контракте Перейры со "Спартаком" 1
"Спартак" объявил о заключении контракта с бывшим защитником ЦСКА Черновым 6
"Это какой-то маразм". Президент "Урала" Иванов – о Fan ID для игроков 5
В "Зените" заявили, что "Фенербахче" не обращался в клуб по Дзюбе 1
СМИ: "Спартак" интересуется воспитанником ЦСКА Черновым 2
"Воссоединились!" "Байер" опубликовал совместное фото Лунева и Азмуна 1
Каттани: Федун доволен тем, как "Спартак" поработал на рынке зимой 1
Журналист Франков: распространяется информация, что сборная Украины откажется от рукопожатия с россиянами 4
Каттани допустил, что Крал может вернуться в "Спартак" летом 1
"Урал" продлил контракт с голкипером Годзюром до 2023 года
"Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым, Кутеповым и Рассказовым 15
Сирило: бразильцы не думают о принципиальности матча Россия - Украина, они просто играют в футбол 2
В Турции сообщили об интересе "Фенербахче" к Дзюбе 9
"Мне очень повезло: после "Спартака" по нему обратился большой клуб из Бундеслиги". Каттани - о переходе Перейры 7
Источник: "Зенит" будет готовиться к ответному матчу с "Бетисом" в Марбелье
Спортдиректор "Спартака" раскрыл подробности сделки по переходу Перейры 2
Нападающий ЦСКА Н'Диайе может продолжить карьеру в Болгарии
Каттани: сумма выкупа Понсе - 4 млн евро 4
Языджи: к официальным матчам ЦСКА будет готов на 100 процентов
В "Спартаке" раскрыли сумму трансфера Жиго в "Марсель" 11
Языджи: я уже успел полюбить ЦСКА. На поле буду отдавать себя максимально
Виллиан раскрыл причину ухода из лондонского "Арсенала"
Макаров рассказал, какой совет дал ему Хабиб Нурмагомедов 4
Все новости
-