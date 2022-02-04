Смуров отметил, что Чернов по своему потенциалу способен выступать в сборной России, но ему мешает попасть в национальную команду стеснительность.
"Никита не просто способен усилить "Спартак", а должен играть в сборной. Просто Никита стеснительный парень. Футбол - такая игра, где нужно проявлять себя со стороны силы, а он пытается со стороны добра. Хорошо, что Чернову еще не так много лет, пока есть возможность поиграть за сборную. Думаю, Карпин увидит, если Никита будет играть на уровне", - сказал Смуров.
Напомним, что ранее "Спартак" объявил о заключении контракта с Черновым. Соглашение с 26-летним защитником рассчитано до 2026 года. При этом до конца сезона Чернов продолжит выступать за "Крылья Советов". Затем вступит в силу его контракт со "Спартаком".
Чернов начинал профессиональную карьеру в ЦСКА, воспитанником которого является. Он выступал за "армейцев" в 2014-2019 годах.
Источник: Sport24
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Первый тренер Чернова: Никита не просто способен усилить "Спартак", а должен играть в сборной
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Фото: РПЛ