Лисакович: в числе лучших игроков РПЛ назвал бы Дзюбу, но в последнее время он стал играть в другой футбол

Нападающий "Рубина" Виталий Лисакович ответил на вопрос, каких футболистов он считает лучшими в РПЛ.

Фото: "Рубин"