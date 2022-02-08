Лисакович: в числе лучших игроков РПЛ назвал бы Дзюбу, но в последнее время он стал играть в другой футбол

Лисакович, в частности, выделил форварда Сердара Азмуна. Напомним, что этот игрок выступал за "Зенит", но в зимнее трансферное окно покинул клуб и перешел в "Байер". Также Виталий упомянул форварда "Зенита" Артема Дзюбу и полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию.
"Азмун - забивает много важных голов и всегда становится чемпионом. Назвал бы Дзюбу, но в последнее время что-то он начал играть в другой футбол. Я бы отметил Хвичу, но ему статистики не хватает. Он хорош, честно. Ему нужно чуть помощи от партнеров, я считаю", - сказал Лисакович.
Напомним, что Лисакович перешел в "Рубин" в январе, до этого он выступал за "Локомотив".
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Рубин"