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Эджуке: ни разу не сталкивался с расизмом в России

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке ответил на вопрос, сталкивался ли он в России с проявлениями расизма.
Фото: РПЛ
"Ни разу! В России все крайне дружелюбны, и мне здесь комфортно. Я постоянно улыбаюсь! Может, поэтому мне проще находить общий язык со всеми. Мне правда нравится в России. Москва стала мне домом, поэтому мне здесь легко жить и играть", - сказал Эджуке.

Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги Эджуке принял участие в 18 матчах. На счету 24-летнего нигерийца четыре гола и три голевые передачи.

ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков.

Источник: Sport24

Эджуке: Алексей Березуцкий ежедневно растет как тренер


Теги: Эджуке ЦСКА
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