Дивеев: ничего не знаю об интересе "Наполи" и "Венеции"

Дивеев сообщил, что не знает об интересе со стороны итальянских клубов. По словам футболиста, он сфокусирован на выступлениях за ЦСКА.
"Ничего не знаю про интерес этих клубов. <...> У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА - работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется", - заявил Дивеев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Дивеев принял участие в 16 матчах. На счету 22-летнего защитника один забитый мяч.
ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе команды Алексея Березуцкого 30 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: ЦСКА