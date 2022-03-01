Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
"У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы", - цитирует Иванова ТАСС.
Ранее "Урал" объявил об уходе украинского вратаря Ярослава Годзюра, который выступал за команду из Екатеринбурга с 2017 года. Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Защитник Денис Кулаков за екатеринбургский клуб играет с 2015 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт Кулакова с "Уралом" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
"Урал" объявил об уходе украинского вратаря Годзюра
Украинский защитник Кулаков покинет "Урал"
Украинский защитник, капитан "Урала" Денис Кулаков покинет команду.
Фото: ФК "Урал"