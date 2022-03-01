Ранее сообщилось, что из-за состояния финансовых рынков и обвала акций "Лукойла" Федун потерял до 80% своего состояния.
"Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать "Спартак", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".
В декабре Федун вошел в топ-10 самых успешных российских бизнесменов 2021 года. На его счетах по состоянию на 20 декабря 2021 года было 11,67 млрд долларов.
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. "Спартак" был исключен из Лиги Европы, красно-белые не сыграют с "Лейпцигом" в 1/8 финала турнира.
Ближайший матч столичный клуб проведет сегодня, 2 марта. На своем поле "Спартак" сыграет против "Кубани" в рамках 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
СМИ: владелец "Спартака" Федун потерял до 80% своего состояния
Федун: есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать "Спартак"
Вице-президент нефтяной компании "Лукойл" и владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что, несмотря на огромные сложности, он продолжает финансировать футбольный клуб.
Фото: ТАСС