— Есть ли шансы у "Спартака в игре с "Динамо"? Шансы есть, и неплохие. Сразу после игры с ЦСКА я сказал, что "Спартак" не заслуживал поражения. Забей Промес свой мяч в первом тайме, ушли бы на перерыв ведя в счете, — приводит слова Мостового "Комсомольская правда".
Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Спартаком" состоится завтра, 6 марта. Начало: 19:00 мск.
Подопечные Сандро Шварца с 39 очками идут на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. "Спартак" (23) — девятый. Лидером соревнований является "Зенит" (41).
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Ал. Мостовой: у "Спартака" есть шансы в игре с "Динамо"
Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча "Динамо" — "Спартак" в 20-м туре РПЛ.
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