— Только что разговаривал к Гинером. Никаких намеков об отъезде со стороны игроков нет, — приводит слова Иванова Sport24.
Московский ЦСКА вчера, 5 марта, переиграл в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Нижний Новгород". Единственный гол в матче забил турецкий полузащитник армейцев Юсуф Языджи.
"Желаю всем мира, добра, любви". Алексей Березуцкий поздравил женщин с 8 марта
Сергей Иванов: никаких намеков об отъезде со стороны игроков ЦСКА нет
Бывший министр обороны РФ Сергей Иванов рассказал, что московский ЦСКА до летнего трансферного окна не потеряет иностранных футболистов.
Фото: Getty Images