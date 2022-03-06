- У нас Карасев продолжает линию, которую я много раз осуждал. Нельзя давать такое количество желтых карточек сразу. Это выбивает из игрового ритма, ставит команды в неравные условия. Прежде чем достать карточку, сделай игроку замечание. У Карасева сплошь и рядом такая история, карточки раздает, будто в карты играет. Так нельзя делать, - цитирует Колоскова РИА Новости.
Главный арбитр матча 20 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" (0:2) Сергей Карасев уже на первой минуте матча предъявил желтую карточку защитнику красно-белых Максимилиану Кофрие, а на третьей минуте вынес предупреждение нападающему бело-голубых Вячеславу Грулеву. В концовке первого тайма при счете 2:0 в пользу "Спартака" Карасев в течение нескольких минут показал две желтые карточки защитнику "Динамо" Гильермо Вареле, что привело к его удалению с поля и численному меньшинству хозяев поля на весь второй тайм.
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Колосков: Карасев раздает карточки, будто в карты играет. Так нельзя делать
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий о работе рефери Сергея Карасева на матче 20 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" (0:2).
Фото: РФС