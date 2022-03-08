— В "Зените" легионеры не из Европы, поэтому они вряд ли уедут.
Во-первых, они в России на хороших зарплатах, во-вторых, Южная Америка все-таки лояльно относится к России, и думаю, что футболисты не испытывают такого давления, какое испытывают европейцы, — приводит слова Кобелева "Газета.Ru".
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов России разрывать контракт с командой в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года.
В составе "Зенита" большая часть легионеров представляют Бразилию. Также защитник Деян Ловрен выступает в составе сборной Хорватии.
Источник: Ловрен покинет "Зенит", воспользовавшись разрешением ФИФА
В "Зените" прокомментировали слухи об уходе Ловрена
Кобелев: в "Зените" легионеры не из Европы, поэтому они вряд ли уедут
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