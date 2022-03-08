Ранее об этом сообщил журналист Фабио Алейшо. Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня. По информации источника, хорватский футболист воспользуется этой опцией.
"Ловрен намерен покинуть "Зенит"? Эта информация ни в коей мере не соответствует действительности!" - цитирует Медведева Sport24.
Защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит" в 2020 году из "Ливерпуля". В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После зимней паузы хорват еще не выходил на поле. Контракт Ловрена с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Ловрен покинет "Зенит", воспользовавшись разрешением ФИФА
В "Зените" прокомментировали слухи об уходе Ловрена
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что защитник Деян Ловрен может покинуть команду.
Фото: ФК "Зенит"