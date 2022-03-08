— Думаю, много легионеров могут сейчас уехать, и клубы, не получив никаких компенсаций, могут крепко пожалеть об этом, — приводит слова Булыкина "Газета.Ru"
Ранее ФИФА разрешила покинуть иностранным футболистам клубов Российской Премьер-Лиги свои команды до конца нынешнего сезона. Что будет дальше с игроками — не сообщается.
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Булыкин: много легионеров могут сейчас уехать, и клубы, не получив никаких компенсаций, могут крепко пожалеть об этом
Бывший российский игрок Дмитрий Булыкин прокомментировал последнее решение ФИФА.
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