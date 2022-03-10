— Газизову отказали во всем — в удовлетворении иска о восстановлении на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, о признании приказа [об увольнении] незаконным, — приводит слова Завьяловой ТАСС.
Напомним, Шамиль Газизов был генеральным директором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас функционер занимает аналогичную должность в "Уфе".
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Суд отказал Газизову по иску в адрес "Спартака"
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова рассказала, что Октябрьский суд Уфы отказал бывшему генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову в его требованиях.
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