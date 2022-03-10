- Зинченко призвал исключить Россию и всех российских спортсменов из мирового спорта? Я думаю, что до этого не дойдет. Потому что это уже расизм в чистом виде. Зинченко выступает как калиброванный нацист. В стиле: "А давайте их унижать, потому что они русские!" Чем виноват Овечкин? Тем, что он русский? Это за гранью, в моем понимании. Зинченко обалдел совсем! А мы его должны преследовать, потому что он украинец? Он такую логику пытается навязать? Мы же так не поступаем. Это уже чистый нацизм, стопроцентный, - передает слова Геркуса Sport24.
28 февраля украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в своем инстаграме призвал принять в отношении России и российского спорта жесткие меры: дисквалифицировать всех российских спортсменов, запретить российским компаниям выступать в качестве спонсоров международных соревнований и исключить Россию из руководящих органов международных спортивных организаций. При этом ранее футболист был игроком Российской премьер-лиги - с 2015 по 2016 год Зинченко выступал за "Уфу". На его счету 33 матча в составе уфимского клуба, 2 забитых гола и 4 результативных передачи. Из "Уфы" украинский защитник перебрался в "Манчестер Сити", сумму трансферной компенсации составила около 2 миллионов евро.
Зинченко призвал дисквалифицировать всех российских спортсменов
Геркус - о призыве Зинченко отстранить всех российских спортсменов: это за гранью, в моем понимании. Обалдел совсем!
Экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о словах украинского защитника Александра Зинченко, призвавшего отстранить от мирового спорта всех россиян.
Фото: ТАСС