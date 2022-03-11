— Я приехал в Россию, чтобы играть и оправдывать огромные инвестиции и доверие, которые клуб вложил в мой трансфер. У меня было большое желание переехать в Европу и начать новый путь. Я был переполнен вдохновением, — цитирует Фукса Sport24.
22-летний Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года. Всего за московскую команду бразильский защитник провёл семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Большую часть российской карьеры Фукс лечился от травм.
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Фукс: я приехал в Россию, чтобы играть и оправдывать огромные инвестиции
Защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о команде.
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