Петербургский клуб давно выступает за полную отмену всех ограничений, касающихся присутствия иностранных футболистов. Сине-бело-голубые убеждают другие клубы, что планируемое смягчение лимита до 13 легионеров в заявке является полумерой. Отмечается, что "Зенит" поддержали "Рубин", "Сочи" и еще несколько клубов РПЛ.
Ранее СМИ сообщили о том, что ряд российских клубов выступил с предложением отмены лимита на легионеров со следующего сезона. При этом в "Зените" понимают, что добиться полной отмены лимита в ближайшее время будет сложно, так как Министерство спорта ранее согласилось только на вариант с 13 легионерами в заявке клуба с сезона-2022/23.
Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.
В таблице Российской Премьер-лиги лидирует "Зенит". В 20 матчах подопечные Семака набрали 44 очка. На 5 очков сине-бело-голубые опережают "Динамо" (39 очков). Тройку замыкает "Сочи" (37 очков). На одно очко от сочинцев отстает ЦСКА (36 очков).
Источник: Metaratings
Источник: РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
Источник: "Зенит" выступает за отмену лимита на легионеров в РПЛ
"Зенит" является одним из главных инициаторов предложения об отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"