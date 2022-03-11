СМИ: клубы РПЛ не обсуждали возвращение к чемпионату по схеме "весна - осень"

Клубы РПЛ на рабочем совещании в пятницу не обсуждали вопрос о возвращении к проведению чемпионата страны по футболу по схеме "весна - осень".

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