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СМИ: клубы РПЛ не обсуждали возвращение к чемпионату по схеме "весна - осень"

Клубы РПЛ на рабочем совещании в пятницу не обсуждали вопрос о возвращении к проведению чемпионата страны по футболу по схеме "весна - осень".
Фото: Getty images
"Вопрос о возвращении к схеме "весна - осень" не обсуждался. Вопросы о лимите на легионеров и увеличении числа участников РПЛ до 18 команд также почти не обсуждались на совещании. Было принято решение вернуться к ним на общем собрании 22 марта", - сообщил ТАСС источник в одном из клубов.

Источник уточнил, что на заседании исполкома РФС 23 марта, возможно будет утвержден новый формат лимита. Клубы РПЛ смогут включить в заявку до 13 иностранцев. При этом на поле одновременно смогут выходить 8 из них.

Сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система "осень - весна". Последний раз чемпионат России по системе "весна-осень" проходил в 2010 году. Сезон-2011/12 был переходным и длился полтора года.

В таблице Российской Премьер-лиги лидирует "Зенит". В 20 матчах подопечные Семака набрали 44 очка. На 5 очков сине-бело-голубые опережают "Динамо" (39 очков). Тройку замыкает "Сочи" (37 очков).

Источник: "Зенит" выступает за отмену лимита на легионеров в РПЛ

СМИ: рассмотрение вопроса отмены лимита на легионеров в РПЛ отложено на 22 марта


Теги: РПЛ
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