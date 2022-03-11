— Во-первых, все-таки у нас молодая команда, не забудьте. И после двух побед 3:0 ребята, возможно, вышли с мыслью: "Мы всех разорвем".
К тому же, "Спартак" перед этим проиграл ЦСКА, и мы, видимо, посчитали, что мы намного сильнее, — приводит слова Добровинского "СЭ".
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" переиграл в гостевом матче "Динамо" со счётом 2:0. Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.
Поражение "Динамо" позволило "Зениту", который является лидером турнирной таблицы РПЛ, оторваться от команды Сандро Шварца на пять очков.
Ловчев: Николсон - очень хороший, техничный нападающий. Сегодня он выигрывает позицию у Соболева
"Возможно, вышли с мыслью: "мы всех разорвем". Добровинский — о поражении "Динамо" от "Спартака"
Известный юрист и болельщик "Динамо" Александр Добровинский прокомментировал поражение команды от "Спартака" (0:2) в 20-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости