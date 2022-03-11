"Возможно, вышли с мыслью: "мы всех разорвем". Добровинский — о поражении "Динамо" от "Спартака"

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Российская премьер-лига

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Уфа
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.84X 3.3П2 5.2
Арсенал Тула
16:30
ДинамоНе начат
П1 4.8X 3.7П2 1.78
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 3.4X 3.2П2 2.3

Футбольная национальная лига

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Енисей
12:00
Металлург ЛпНе начат
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Томь
12:00
КАМАЗНе начат
П1 2.36X 3.1П2 3.05
Торпедо
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БалтикаНе начат
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Спартак-2
14:00
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П1 3.1X 3.15П2 2.33
Велес
14:00
ТекстильщикНе начат
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Нефтехимик
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АкронНе начат
П1 2.01X 3.2П2 3.85
Алания
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ОлимпНе начат
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Ротор
16:00
ОренбургНе начат
П1 4.3X 3.4П2 1.85
Кубань
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.87X 3.5П2 4
Краснодар-2
18:00
ФакелНе начат
П1 10X 5.2П2 1.29

Английская премьер-лига

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Брайтон
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 6.4X 4.6П2 1.49
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
П1 2.14X 3.2П2 3.85
Манчестер Юнайтед
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.43X 3.5П2 2.9

Чемпионат Испании. Примера

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Леванте
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.15
Гранада
18:15
ЭльчеНе начат
П1 2.27X 3.2П2 3.5
Вильярреал
20:30
СельтаНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5.2
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.38X 3.05П2 3.4

Чемпионат Италии. Серия А

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Специя
17:00
КальяриНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7
Салернитана
17:00
СассуолоНе начат
П1 4.3X 4.2П2 1.77
Сампдория
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.2X 3.85П2 1.71
Милан
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.38X 5.4П2 7.6

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Хоффенхайм
17:30
БаварияНе начат
П1 4.7X 4.9П2 1.6
Унион
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.16X 3.35П2 3.55
Фрайбург
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.65
Аугсбург
Перенесён
Майнц
Боруссия М
20:30
ГертаНе начат
П1 1.65X 4.3П2 4.9

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Монпелье
19:00
НиццаНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.32
Труа
23:00
НантНе начат
П1 3.05X 3.05П2 2.6
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"Возможно, вышли с мыслью: "мы всех разорвем". Добровинский — о поражении "Динамо" от "Спартака"

Известный юрист и болельщик "Динамо" Александр Добровинский прокомментировал поражение команды от "Спартака" (0:2) в 20-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Во-первых, все-таки у нас молодая команда, не забудьте. И после двух побед 3:0 ребята, возможно, вышли с мыслью: "Мы всех разорвем".

К тому же, "Спартак" перед этим проиграл ЦСКА, и мы, видимо, посчитали, что мы намного сильнее, — приводит слова Добровинского "СЭ".

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" переиграл в гостевом матче "Динамо" со счётом 2:0. Голы забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

Поражение "Динамо" позволило "Зениту", который является лидером турнирной таблицы РПЛ, оторваться от команды Сандро Шварца на пять очков.

Ловчев: Николсон - очень хороший, техничный нападающий. Сегодня он выигрывает позицию у Соболева


Теги: Динамо Спартак
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