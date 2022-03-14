— "Спартак" уже долго так балансирует между хорошими и провальными для себя матчами. С "Динамо" команда выдала отличный матч. Но в игре с "Краснодаром" была снова безликая и безразличная команда! — цитирует Колоскова Sport24.
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" в гостевом матче переиграл "Динамо" (2:0), но в 21-м туре дома проиграл "Краснодару" (1:2).
Подопечные Паоло Ваноли занимают в турнирной таблице девятое место с 26 очками.
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Колосков: в игре с "Краснодаром" у "Спартака" вновь была снова безликая и безразличная команда
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о игре московского "Спартака".
Фото: СЭ