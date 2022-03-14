— Практика показывает, что в РПЛ многовато посредственных легионеров, которые закрывают дорогу нашим молодым ребятам. Если приезжает иностранец, то он должен быть хорошего европейского качества, — приводит слова Радченко РБ Спорт.
Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим за клубы Российской Премьер-Лиги, в одностороннем порядке прерывать контракт со своими командами до 30 июня 2022 года. Из российских клубов уже уехала серия легионеров.
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Радченко: в РПЛ многовато посредственных легионеров, которые закрывают дорогу нашим молодым ребятам
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался на тему легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"