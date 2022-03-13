Зарема Салихова: годы идут, а судить грамотно в России так и не научились

"Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то", - цитирует Салихову Sport24.
"Спартак" проиграл "Краснодару" на своем поле со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Дублем отметился полузащитник "быков" Эдуард Сперцян. Отметим, что судейская бригада отменила два гола "Спартака" в этой игре.
"Краснодар" набрал 35 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. "Спартак", имея в активе 26 очков, располагается на 9-й строчке.
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Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала судейство в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
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