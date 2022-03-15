В "Зените" прокомментировали слова Карпина об отказе Дзюбы от вызова в сборную

Сегодня, 15 марта, пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. Вне заявки оказался Артем Дзюба. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что форвард попросил не вызывать его на ближайший сбор из-за ситуации на Украине, где у Дзюбы живет много родственников.
"Очевидно, тренера сборной не так поняли: Артем действительно не присоединится к национальной команде на ближайшем сборе, причина исключительно семейная - касается только Артема и его близких", - приводит Sport24 заявление пресс-службы сине-бело-голубых.
В числе 27 футболистов на сбор вызваны три нападающих - Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит") и Федор Смолов ("Динамо"). Осенью 2021 года форвард "Зенита" Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую физическую форму.
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Фото: ФК "Зенит"