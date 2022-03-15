— Думаю, что это ненадолго. Сейчас закончится эта история, и все вернут. Тимощук много сделал для украинского футбола. Сейчас ситуация такая, что там всех под ножи пускают, — приводит слова Широкова РБ Спорт.
Напомним, ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука всех наград и трофеев, которые он выигрывал вместе с "Шахтером". Также у специалиста забрали тренерскую лицензию PRO и навсегда запретили участвовать в футбольной деятельности на территории Украины.
С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита" из Санкт-Петербурга.
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Широков: Тимощук много сделал для украинского футбола. Сейчас закончится эта история, и все вернут
Бывший футболист Роман Широков высказался о тренере "Зенита" Анатолии Тимощуке.
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