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Карпин: никаких недопониманий с Дзюбой нет. Он пропустит сбор по семейным обстоятельствам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин повторно высказался об отсутствии нападающего "Зенита" Артем Дзюбы в списке игроков на учебно-тренировочный сбор национальной команды.
Фото: РФС
"Как я уже говорил, Артем действительно пропустит предстоящий сбор по семейным причинам. Да, возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария, но главное, что никаких недопониманий между нами самими нет. Еще раз подтверждаю, что мы остаемся с Артемом на связи и будем внимательно следить за его играми за "Зенит", - сказал Карпин.

Ранее официальный телеграм-канал сборной России опубликовал состав национальной команды на сбор, который состоится в последней декаде марта. В числе 27 футболистов на сбор вызваны три нападающих - Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Зенит") и Федор Смолов ("Динамо"). Осенью 2021 года форвард "Зенита" Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России, сославшись на плохую физическую форму.

Сборная России в марте должна была принять участие в мини-турнире за путевку на чемпионат мира-2022 в Катаре. В полуфинале пути B подопечные Карпина должны были встретится с Польшей, но 8 марта ФИФА исключила нашу команду из отборочного турнира. Польша автоматически вышла в финал, где сыграет с победителем пары Швеция - Чехия. РФС оспорил в CAS решение УЕФА и ФИФА отстранить клубы и сборные из турниров.

Источник: "СЭ"

"Произошло недопонимание". Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не вызывать его в сборную


Теги: Карпин Дзюба Зенит Сборная России
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