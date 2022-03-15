— Если лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ.
Если третье-четвертое место не подходят по параметрам лицензирования, значит, с пятым-шестым местом. Можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы избежать такого, — цитирует Аршавина "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига может быть увеличена с 16 до 18 команд. Также появлялась информация, что ряд клубов РПЛ выступил за мораторий на вылет. Если Исполком Российского футбольного союза (РФС) его одобрит, то в нынешнем сезоне из чемпионата России в Футбольную национальную лигу не вылетит ни одна команда.
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Аршавин — о расширении РПЛ: нужно делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ
Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о возможном расширении РПЛ.
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