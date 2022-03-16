— Было бы логично, чтобы футболисты и хоккеисты пошли на уменьшение зарплаты сейчас. Что касается других спортсменов — наверное, им это не надо.
Зарплаты футболистов и хоккеистов отличаются от других спортсменов. Насколько я понимаю, футболист получает зарплату за контракт в клубе и как игрок сборной дополнительно. Думаю, каждый отнесется с понимаем, если им уменьшить заработную плату, — цитирует Журову РБ Спорт.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что футболисты "Краснодара" согласились на понижение зарплаты. Сообщалось, что у некоторых она сократилась в два раза, у кого-то — три. Такое решение связано с тем, что из-за введенных санкций владелец команды Сергей Галицкий не может в полном объеме выплачивать зарплату.
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Депутат Журова: было бы логично, чтобы футболисты и хоккеисты пошли на уменьшение зарплаты
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова предлагает футболистам и хоккеистам пойти на понижение зарплаты.
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