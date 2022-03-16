— Если Юсуф собирается переходить в большой европейский клуб, он сделает это с помощью своей игры в ЦСКА. Потому что армейский клуб дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа Языджи.
Березуцкий сильно доверяет ему. Юсуф никогда не оставляет своих товарищей одних в беде, — приводит слова агента "РБ Спорт".
25-летний Языджи арендован московским клубом у французского клуба у "Лилля" до конца сезона с возможностью выкупа соглашения за 12 миллионов евро.
Турецкий полузащитник в четырех матчах за новую команду забил три гола и отдал две голевые передачи.
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Агент Языджи: ЦСКА дал людям возможность увидеть настоящего Юсуфа
Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о московском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА