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В "Рубине" прокомментировали слухи, что Кварацхелия может не вернуться в расположение клуба

Пресс-служба "Рубина" прокомментировала информацию, что полузащитник Хвича Кварацхелия может не вернуться в расположение команды после пребывания в сборной Грузии.
Фото: РПЛ
Ранее "Матч ТВ" сообщил, что это связано с тем, что на семью футболиста оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб.

"Хвича уехал в сборную. Вернется он в клуб или нет, мы узнаем тогда, когда закончатся матчи сборной. Угрозы семье? По этому поводу сказать ничего не можем", - цитирует пресс-службу казанцев "СЭ".

Полузащитник Хвича Кварацхелия вызван на ближайшие матчи сборной Грузии. Национальная команда проведет два товарищеских матча - против Боснии и Герцеговины 25 марта, а также с Албанией 29 марта.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года.

СМИ: семье Кварацхелии поступают угрозы. Футболист "Рубина", скорее всего, не вернется в Россию


Теги: Рубин Кварацхелия
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