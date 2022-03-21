— Любимов в очередной раз показал, что он не судья уровня РПЛ. Карточку Терехову на 51-й минуте он показал ошибочно.
На 63-й минуте Терехов получил вторую карточку — якобы за удар локтем по лицу. Да, контакт там был, но его инициатором был футболист "Крыльев", — приводит слова Федотова "Чемпионат".
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" в меньшинстве сначала отыгрался с 0:2 с "Крыльями Советов", но затем пропустил гол от Антона Зиньковского на последних минутах.
Поражение "Сочи" позволила ЦСКА, который занимает третье место в турнирной таблице, оторваться от команды Владимира Федотова на четыре очка.
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Федотов: Любимов в очередной раз показал, что он не судья уровня РПЛ
Бывший российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Артёма Любимова на матче 22-го тура РПЛ "Сочи" — "Крылья Советов" (2:3).
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