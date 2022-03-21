"Странно, что не вмешался VAR". Федотов — о травме Айртона

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Сергея Иванова в матче 22-го тура РПЛ "Нижний Новгород" 1:1 "Спартак".
Фото: Getty Images
— За фол на Айртоне в конце первого тайма Иванов должен был минимум показывать жёлтую карточку Гоцуку, но он вообще ничего не дал. Странно, что не вмешался VAR, — приводит слова Федотова "Чемпионат".

Напомним, матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Нижним Новгородом" и "Спартаком" судил Сергей Иванов. В концовке первого тайма судья решил не наказывать футболиста домашней команды Кирилла Гоцука за фол на Айртоне. У бразильца зафиксировали контузию кости и мышц голени. Игрок должен восстановиться к концу апреля.

"Спартак" обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Иванова в эпизоде с травмой Айртона

Федотов: Любимов в очередной раз показал, что он не судья уровня РПЛ


Теги: Спартак Нижний Новгород Федотов Иванов
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