"Решения я пока еще не видел, но если это так, то это очень неверное решение. Если они отвергают спортивный принцип, то как быть тогда? 10 клубов были за расширение, а 5 против.
Посмотрим, как завтра будет у "Лукойла", ВТБ и других. Они завтра еще могут больше всех начать возмущаться. Все может же измениться", - сказал Иванов.
"Урал" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 13-е место, набрав в 22 матчах 20 очков. Екатеринбургский клуб идет в зоне стыковых матчей, от зоны прямого вылета "шмелей" отделяет 2 очка. После возобновления сезона "Урал" в четырех матчах набрал 1 очко. 3 апреля екатеринбуржцы в гостях сыграют против ЦСКА.
Сейчас в Российской Премьер-лиге пауза, связанная с играми национальных команд. Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам российских клубов приостановить свои контракты до 30 июня. Зарубежные клубы имеют право заявить легионеров из РПЛ до 7 апреля, а в турнирах под эгидой УЕФА - до 1 апреля.
Источник: РБ Спорт
РФС подробнее изучит предложение о ротации клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона
Президент "Урала": отказ от расширения РПЛ - неверное решение. Спортивный принцип отвержен
Президент "Урала" Григорий Иванов считает неправильным решение РФС отказаться от расширения РПЛ до 18 команд.
Фото: ФК "Урал"