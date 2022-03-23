Гендир "Рубина": победители ФНЛ могут не пройти требования лицензирования

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что решение о запрете моратория на вылет из РПЛ ещё не принято.

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Напомним, ранее сообщалось, что клубы Российской Премьер-Лиги выступают за расширение чемпионата до 18 команд. Сегодня стало известно, что Исполком Российского футбольного союза не принял это предложение.



"Рубин" не исключает, что Кварацхелия продолжит карьеру в Грузии — Закрыт ли вопрос о моратории на вылет из РПЛ? Я б так не сказал. Победители ФНЛ могут не пройти требования лицензирования, — цитирует Сайманова Sport24 Напомним, ранее сообщалось, что клубы Российской Премьер-Лиги выступают за расширение чемпионата до 18 команд. Сегодня стало известно, что Исполком Российского футбольного союза не принял это предложение.